Hojs: BiH, Kosovo in Srbija na rdeči listi, za vstop v Slovenijo iz teh držav obvezna karantena

Ljubljana, 18. junija - Slovenija je podaljšala seznam držav na rdeči listi, za katere veljajo omejitve za vstop v državo zaradi poslabšanih epidemioloških razmer zaradi covida-19. Na rdeči listi so po novem Bosna in Hercegovina, Kosovo in Srbija. Za vstop iz teh držav bo poslej obvezna karantena. Spremembe bodo veljale od polnoči, je sporočil notranji minister Aleš Hojs.