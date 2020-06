WHO upa na cepivo proti covidu-19 še letos

Ženeva, 18. junija - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) upa, da bo do konca leta na voljo vsaj eno cepivo proti covidu-19. Napovedi so vedno težavne, a če bodo sedanje raziskave potekale brez zapletov, bi lahko letos izdelali nekaj sto milijonov primerkov cepiva, drugo leto pa do dve milijardi, je danes v Ženevi ocenila vodja znanstvenikov WHO Soumya Swaminathan.