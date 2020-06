Vlada danes predvsem prisluhnila sindikatom, nov sestanek predvidoma 1. julija

Ljubljana, 17. junija - Srečanje med predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja, prvo po epidemiji covida-19, je minilo predvsem v znamenju razprave o izplačilu dodatkov za delo v epidemiji. Sindikati so opozorili na težave in anomalije, ki jih opažajo v praksi. Zdaj naj bi vladna stran njihove pripombe in opozorila preučila, spet naj bi se srečali 1. julija.