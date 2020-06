Sindikati javnega sektorja in vlada o dodatkih za delo v epidemiji in regresu

Ljubljana, 17. junija - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so danes, prvič po epidemiji covida-19 in hkrati tudi prvič z novo vladno pogajalsko skupino, imenovano prejšnji teden, sedli za skupno mizo. Kot je ob prihodu dejal minister za javno upravo Boštjan Koritnik, se bodo danes pogovorili o regresu, problematiki dodatkov in načinu dela v prihodnje.