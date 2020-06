V torek potrdili štiri okužbe z novim koronavirusom

Ljubljana, 17. junija - V torek so opravili 986 testiranj na okužbo z novim koronavirusom, štirje vzorci so bili pozitivni, je sporočila vlada prek Twitterja. V torek ni umrl noben bolnik s covidom-19. V bolnišnici ostaja sedem bolnikov s to boleznijo, od njih eden na oddelku za intenzivno terapijo.