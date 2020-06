Galerija Media Nox ob 30. obletnici ponovno zbrala predstavljene umetnike

Maribor, 18. junija - Galerija Media Nox, ki spada pod okrilje Mladinskega kulturnega centra (MKC) Maribor, letos obeležuje 30. obletnico delovanja. Na jubilejni razstavi V času prostora, ki jo bodo odprli v soboto, je kuratorica Petra Čeh zbrala dela okoli 40 umetnic in umetnikov, ki so v zadnjih treh desetletjih sodelovali s to galerijo.