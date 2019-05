Mariborski Jazz 'ma mlade stičišče glasbe, vina in hrane

Maribor, 31. maja - Židovski trg v Mariboru bo vsak petek do sredine junija zaživel v izbranih zvokih jazza v spremstvu vina in ulične prehrane. V treh večerih festivala Jazz 'ma mlade bodo gostili mednarodne in lokalne jazz zasedbe obetavnih mladih glasbenikov, tudi z avtorsko glasbo.