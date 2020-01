V galeriji Media Nox študentski Razgledi Maribora

Maribor, 15. januarja - V galeriji Media Nox v Mariboru danes odpirajo razstavo Razgledi Maribora, ki so jo pripravili študentje umetnostne zgodovine na mariborski filozofski fakulteti. Razstavljena dela prikazujejo različna dojemanja mesta skozi oči umetnikov, kot so Bojan Golija, Dragiša Modrinjak, Nataša Prosenc Stearns in Oto Rimele.