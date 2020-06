V spopadih v Afganistanu ubitih 17 vojakov

Kabul, 17. junija - V Afganistanu je bilo v spopadih s talibani, ki so izbruhnili minulo noč, ubitih 17 pripadnikov varnostnih sil. V provinci Džudžan je bilo pri obrambi nadzorne točke ubitih 12 vojakov, na obrobju mesta Kunduz pa je v napadu, ki so ga izvedli talibani, umrlo pet pripadnikov varnostnih sil, so sporočile oblasti.