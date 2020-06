Zunanji ministri Slovenije, Avstrije, Češke, Madžarske in Slovaške za sodelovanje tudi po krizi

Dunaj, 16. junija - Zunanji minister Anže Logar se je danes na povabilo avstrijskega kolega Alexandra Schallenberga na Dunaju udeležil srečanja zunanjih ministrov Avstrije, Madžarske, Slovenije, Slovaške in Češke. Vsi so hvalili medsebojno sodelovanje v času pandemije covida-19 in se zavzeli za njegovo nadaljevanje.