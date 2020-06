V Pekingu se novi koronavirus še naprej širi

Peking, 16. junija - Kitajska je v zadnjih 24 urah zabeležila 40 novih okužb z novim koronavirusom, od tega 27 v Pekingu, kažejo podatki oblasti. Zaradi ponovnega izbruha okužb, povezanega s tržnico mesa, zelenjave in sadja Xinfadi v Pekingu, so v 29 tamkajšnjih soseskah znova uvedli karanteno. S sredo se znova zapirajo vse šole, omejili so tudi izhode iz mesta.