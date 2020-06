Marca poroča, da se WTA vrača 3. avgusta, ATP pa 10. avgusta

Madrid, 16. junija - Potem ko so v ponedeljek ameriški mediji poročali, da se bo teniški turnir za grand slam v New Yorku odvil po začrtanem programu, torej konec avgusta in septembra, danes španska Marca piše, da se bo sezona turnirjev WTA in ATP nadaljevala 3. avgusta v Palermu in Charlestonu oziroma 10. avgusta v Washingtonu.