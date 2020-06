WHO: V Pekingu po izbruhu koronavirusa potrdili že več kot 100 okužb

Peking, 15. junija - V najnovejšem izbruhu koronavirusa v Pekingu so potrdili že več kot 100 primerov okužb, so danes potrdili pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO). V kitajski prestolnici oblasti že skušajo zajeziti izbruh. Med drugim so zaprle več sosesk in uvedle množično testiranje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.