Programski svet RTVS danes tudi o izvajanju strategije razvoja zavoda

Ljubljana, 15. junija - Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) bo danes na redni junijski seji prisluhnil poročiloma o izvajanju strategije razvoja zavoda v obdobju 2018-2020 in o interni reviziji kadrov v letu 2018. Obravnaval bo tudi dopolnitev svojega poslovnika ter vprašanje dostopnosti radijskih in televizijskih programov za osebe s težavami sluha in vida.