Na kulturnem ministrstvu zaenkrat redkobesedni o prenovi medijske zakonodaje

Ljubljana, 27. maja - Na ministrstvu za kulturo zaenkrat še ne želijo govoriti o podrobnostih načrtovane prenove medijske zakonodaje, saj po njihovih navedbah predlogi še niso dovolj dodelani. So pa za STA pojasnili, da preučujejo predlog novele zakona o medijih, ki ga je pripravila prejšnja vlada. Ocenili so namreč, da je predlog dober in lahko služi kot osnova.