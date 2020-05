Na programskem svetu polemično o javni vlogi RTVS

Ljubljana, 25. maja - Programski svet RTVS je danes na nadaljevanju majske seje prisluhnil poročilu varuha pravic gledalcev in poslušalcev za obdobje februar-april 2020. Pri tem se je razvila polemična in na trenutke tudi glasna razprava o javni vlogi radiotelevizije. Del svetnikov je njenim novinarjem in urednikom očital politični aktivizem, del jim je stopil v bran.