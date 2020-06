Na Kitajskem največ novih okužb s koronavirusom od aprila

Peking, 14. junija - Na Kitajskem so danes potrdili 52 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je največ od aprila. V državi, kjer se je v začetku leta začela pandemija, so sicer širjenje bolezni v pretežni meri spravili pod nadzor, a sedaj narašča zaskrbljenost pred novim izbruhom, ki je povezan s tržnico mesa ter sadja in zelenjave na jugu Pekinga.