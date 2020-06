Olimpija še naprej pred praznimi tribunami

Ljubljana, 12. junija - Čeprav je slovenska vlada sporočila, da bo po epidemiji novega koronavirusa od 15. junija dalje dovoljeno zbiranje do 500 oseb, pa to vsaj za sredino tekmo slovenskega nogometnega prvenstva med vodilno Olimpijo in Bravom ne bo spremenilo dejstva, da bodo igrali pred praznimi tribunami.