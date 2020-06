Hotelirji upajo na dobro zasedenost počitniškega termina in odprtje mednarodnih povezav

pripravili dopisniki STA

Maribor/Bohinj/Kranjska Gora/Bovec/Šentilj/Portorož/Ljubljana, 13. junija - Turistični boni, ki jih bodo prejeli prebivalci s stalnim bivališčem v Sloveniji, so zbudili zanimanje za obisk hotelov predvsem v času poletnih počitnic. Hotelirji upajo, da bodo domači gostje deloma nadomestili izpad tujih in se ozirajo za čimprejšnjim odprtjem mednarodnih povezav in s tem pritoka tudi tujih gostov.