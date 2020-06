V Dolenjskih Toplicah z znižanjem turistične takse do večjega obiska

Dolenjske Toplice, 11. junija - Topliški svetniki so v sredo potrdili županov predlog, da turizmu oz. glavni gospodarski panogi v Občini Dolenjske Toplice pomagajo z znižanjem turistične takse. Turistično takso so znižali za polovico oz. s prejšnjih dveh evrov in 50 centov t. i. promocijske takse na evro in 25 centov promocijske takse, je povedal župan Franc Vovk.