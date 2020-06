Številni ljubljanski hoteli še zaprti; apartmaji uporabljeni za druge namene

Ljubljana, 11. junija - Turistični utrip v Ljubljani je po epidemiji novega koronavirusa zelo skromen. Številni hoteli so še zaprti, medtem ko so lastniki turističnih apartmajev v prestolnici te porabili za druge namene - nekateri so jih oddali dolgoročno, drugi pa so priskočili na pomoč ljudem v stiski. Hotelirji sicer verjamejo v uspeh turističnih bonov.