V Slovenski Bistrici v soboto praktično vsi najboljši slovenski atleti in atletinje

Slovenska Bistrica, 12. junija - V Slovenski Bistrici bodo v soboto na Stepiškovem memorialu nastopili praktično vsi najboljši slovenski atleti in atletinje. To bo prva tekma mednarodne atletske lige Telekom Slovenije (MAL) in zadnja, ki bo brez gledalcev in mednarodne konkurence. Ta bo dovoljena že od naslednjega tedna.