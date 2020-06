Na Hrvaško od srede vstopilo skoraj 17.000 Slovencev

Zagreb, 11. junija - Na Hrvaško je od srede popoldan do danes do 13. ure vstopilo skoraj 105.000 potnikov, med tujimi državljani pa je bilo največ Slovencev, ki jih je prišlo 16.668, je objavilo hrvaško notranje ministrstvo. Zabeležili so 30 odstotkov več potnikov kot med torkom in sredo.