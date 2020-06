Odločitev o teniškem OP ZDA bo znana v ponedeljek

New York, 11. junija - Odločitev o teniškem odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku bo znana v ponedeljek, poročajo mediji. V sredo je združenje ATP opravilo videokonferenco z več kot 400 igralci, trenerji in spremljevalci glede trenutnega stanja in želja v luči koronavirusne pandemije. Ameriška teniška zveza USTA je sporočila, da "absolutno želi organizirati turnir".