V torek zadnji dan za prenos prijave na drugo srednjo šolo

Ljubljana, 13. junija - Letošnji vpis v srednje šole zaradi epidemije poteka drugače. Prvotni rok za prijavo za vpis v srednješolske programe se je podaljšal do 11. maja. V prvem tednu junija pa so šole izvajale preizkuse nadarjenosti. Če učenec preizkusa ni opravil, ima možnost, da prijavo prenese na drugo šolo do 16. junija. Vpisi bodo od 30. junija do 6. julija.