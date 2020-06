Svetovni dan krvodajalcev usmerjen k izboljšanju zdravja v skupnosti

Ljubljana, 14. junija - Zaznamujemo svetovni dan krvodajalcev, ki poteka pod geslom Daruj kri in naredi svet bolj zdrav in je usmerjen k izboljšanju zdravja ljudi v skupnosti. Kampanja, katere tema je Varna kri rešuje življenja, se zavzema za univerzalno potrebo po varni krvi, ki rešuje življenja ogroženih, pomaga živeti dlje in izboljšuje kakovost življenja bolnikov.