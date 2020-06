Gantar se zahvaljuje vsem krvodajalcem in poziva k čim večjemu obisku krvodajalskih akcij

Ljubljana, 4. junija - Minister za zdravje Tomaž Gantar se ob današnjem nacionalnem dnevu krvodajalstva in svetovnem dnevu krvodajalcev, ki bo 14. junija, zahvaljuje vsem, ki darujejo kri in s tem pripomorejo k delovanju zdravstvenega sistema. Pridružuje se pozivom Rdečega križa Slovenije in zavoda za transfuzijsko medicino, da čim več ljudi obišče krvodajalske akcije.