Svetovni dan krvodajalcev v znamenju varne krvi za vse

Ljubljana, 14. junija - Letošnji svetovni dan krvodajalcev poteka pod geslom Varna kri za vse. Cilj kampanje, katere tema je redno krvodajalstvo in univerzalen dostop do varne transfuzije krvi, je povečanje ozaveščenosti o univerzalni potrebi po varni krvi pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe in ključni vlogi, ki jo ima prostovoljno darovanje pri doseganju tega cilja.