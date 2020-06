Partizan pred 20.000 navijači do zmage nad Crveno zvezdo

Beograd, 11. junija - Nogometaši Partizana so finalisti srbskega nogometnega pokala, potem ko so sinoči na jubilejnem 200. večnem derbiju, polnem incidentov, premagali Crveno zvezdo z 1:0. Srbske oblasti so prvič po koronavirusnem premoru dovolile gledalcem vstop na stadion brez omejitev, tako da se jih je na Humski po poročanju medijev zbralo blizu 20.000.