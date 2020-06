V EU dogovor o bančnem svežnju za lažje kreditiranje gospodinjstev in podjetij

Bruselj, 10. junija - Svet EU, v katerem so združeni predstavniki članic unije, in Evropski parlament sta v torek dosegla dogovor o svežnju bančnih predpisov za lažje kreditiranje gospodinjstev in podjetij v EU. Temeljni namen zakonodaje je z nekaterimi hitrimi ukrepi zagotoviti, da bodo lahko banke pomagale ublažiti posledice pandemije koronavirusa za gospodarstvo.