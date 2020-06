V Bohinju več javnih prevozov in manj parkirišč ob jezeru

Bohinj, 14. junija - Občina Bohinj v sodelovanju s Turizmom Bohinj tudi letos nadaljuje z ukrepi umirjanja prometa. Letošnje novosti so prevozi na klic za Voje, nova linija preko zgornje doline in podaljšanje linije do slapa Savica. Hkrati se zmanjšuje število parkirnih mest ob jezeru in povečuje v Bohinjski Bistrici. Nadgradili pa so tudi parkirni sistem.