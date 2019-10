V gorenjskih turističnih krajih vse več gostov podpira trajnostno mobilnost

Bled/Bohinj/Kranjska Gora, 13. oktobra - Gorenjska turistična središča so to poletje nadaljevala s projekti spodbujanja trajnostne mobilnosti, ki so usmerjeni v zmanjšanje problemov zaradi velikega števila avtomobilov. Z rezultati so v Bohinju, na Bledu in v Kranjski Gori zadovoljni, saj se ob krepitvi mreže javnega prevoza število obiskovalcev, ki ga uporabljajo, povečuje.