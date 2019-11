Bohinj med najboljšimi na svetu na področju odgovornega turizma

Bohinj, 12. novembra - Turizem Bohinj je prejšnji teden na svetovni turistični borzi v Londonu kot edini predstavnik iz Slovenije prejel srebrno nagrado, in sicer za projekt Ustvarjanje trajnostnega modela destinacije. To je bila v kategoriji odgovorni turizem, kjer niso podelili zlatega priznanja, najvišja letos podeljena nagrada, so sporočili iz Turizma Bohinj.