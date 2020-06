Danes še zadnje izplačilo mesečnega temeljnega dohodka

Ljubljana, 10. junija - Finančna uprava RS (Furs) bo danes še zadnjič izplačala mesečni temeljni dohodek samozaposlenim in kmetom, ki v epidemiji covida-19 niso mogli opravljati svoje dejavnosti oz. so jo opravljali v zmanjšanem obsegu. Tisti, ki so pomoč izkoristili za celotno obdobje epidemije, bodo tako skupaj prejeli 1750 evrov.