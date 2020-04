Še danes mogoča oddaja vloge za izplačilo 350 evrov dohodka v prihodnjem tednu

Ljubljana, 18. aprila - Samozaposleni, kmetje in verski uslužbenci, ki želijo prihodnji teden prejeti 350 evrov mesečnega temeljnega dohodka za marec, imajo še danes čas, da izjavo vložijo preko eDavkov. Do izredne pomoči so upravičeni tisti, ki zaradi epidemije covida-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.