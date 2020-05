Danes drugo nakazilo mesečnega temeljnega dohodka samozaposlenim

Ljubljana, 8. maja - Finančna uprava RS (Furs) bo danes že drugič od uveljavitve ukrepov za pomoč zaradi epidemije novega koronavirusa izplačala mesečni temeljni dohodek samozaposlenim, družbenikom, kmetom in verskim uslužbencem. Prejeli ga bodo tisti, ki so ustrezno izjavo vložili najpozneje do 30. aprila.