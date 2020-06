Opozicijske SD, LMŠ, Levica in SAB vložile interpelacijo ministra Hojsa

Ljubljana, 9. junija - Opozicijske SD, LMŠ, Levica in SAB so danes vložile interpelacijo notranjega ministra Aleša Hojsa. Zaradi odločitve ministrstva, ki omogoča koncert hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona, so interpelacijo zasnovali v SD, po usklajevanju z drugimi strankami pa so jo danes dopolnili še z nekaterimi drugimi očitki, so potrdili v SD.