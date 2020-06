V prvih odzivih koalicije tudi kritike do napovedane interpelacije Hojsa

Ljubljana, 8. junija - V koaliciji so se različno odzvali na interpelacijo notranjega ministra Aleša Hojsa, ki jo je zaradi odločitve, ki omogoča koncert Marka Perkovića Thompsona, napovedala SD. V SDS še molčijo, tri partnerice, ki imajo sicer odklonilno stališče do Thompsonovega koncerta, pa ne omenjajo ministrove odgovornosti oz. so kritične do interpelacije.