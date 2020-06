SD z interpelacijo nad Hojsa, minister očitke zavrača

pripravil Peter Avsenik

Ljubljana, 8. junija - Poslanska skupina SD je besedilo interpelacije notranjega ministra Aleša Hojsa, v kateri mu očitajo odločbo notranjega ministrstva glede Thompsonovega koncerta, posredovala še drugim opozicijskim poslancem. Podporo interpelaciji so napovedali še v LMŠ, Levici in SAB, če bo dobro utemeljena, ne pa tudi v koaliciji in SNS. Minister očitke zavrača.