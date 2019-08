Epsteinova smrt odpira številna vprašanja

New York, 11. avgusta - Domnevni samomor ameriškega milijonarja Jeffreyja Epsteina, ki so ga obtožili trgovine z mladoletnicami za spolno izkoriščanje in zarote za trgovino z mladoletnicami za spolno izkoriščanje, je odprl številna vprašanja. Širijo se tudi teorije zarote, med drugim da naj bi ga ubili, ker je bil pripravljen izdati še več vpletenih imen.