Floridski bogataš Epstein se je izrekel za nedolžnega, a ostaja v priporu

New York, 9. julija - Bogati finančnik s Floride, 66-letni Jeffrey Epstein, ki je obtožen spolnih odnosov z mladoletnicami, se je v ponedeljek na zveznem sodišču v New Yorku izrekel za nedolžnega. Epstein, ki je bil pred desetletjem zaradi tega že obsojen na Floridi, ostaja v priporu najmanj do 15. julija, ko bo sodišče odločalo o morebitni varščini.