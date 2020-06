Moskovčani po odpravi karantene planili na ulice

Moskva, 9. junija - Moskovčani so po odpravi karantene, ki so jo oblasti z namenom zajezitve novega koronavirusa v ruski prestolnici uvedle konec marca, planili na ulice in v parke. Na moskovskih cestah pa je znova gneča. V Rusiji so sicer v zadnjem dnevu znova zabeležili skoraj 8600 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, od tega skoraj 1600 v Moskvi.