Španski nogomet se vrača brez gledalcev, s petimi menjavami in drugimi novostmi

Ljubljana, 9. junija - Z mestnim derbijem med Sevillo in Betisom se bo v četrtek po več kot treh mesecih pavze nadaljevalo špansko nogometno prvenstvo. Koronakriza je tudi v šport prinesla nekaj novosti. Poleg praznih tribun bodo imeli trenerji na voljo pet menjav, v kader za vsako tekmo bodo lahko umestili 23 igralcev, sodniki pa bodo milostni do pljunkov in objemov.