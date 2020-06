Maja manj izbrisov samostojnih podjetnikov

Ljubljana, 8. junija - Rast števila samostojnih podjetnikov, ki so prenehali opravljati dejavnost, se je po strmi rasti takoj po razglasitvi epidemije covida-19 maja ustavila in padla pod primerljivo lansko raven. Maja je bilo iz registra izpisanih več kot dve tretjini manj podjetnikov kot marca in tudi eno tretjino manj kot pred letom dni.