KGZS: Dražja hrana ni posledica višjih odkupnih cen

Ljubljana, 8. junija - V javnosti se po navedbah Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) v zadnjem času ustvarja vtis, da se je hrana podražila zato, ker so se zvišali stroški pridelave in predelave ter posledično odkupne cene primarnih proizvodov. Poudarjajo, da to ne drži, saj so višje cene hrane posledica zviševanja cen drugih deležnikov v živilski verigi.