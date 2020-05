Slovenija tudi maja z deflacijo na letni ravni

Ljubljana, 29. maja - V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin maja znova znižale, na letni ravni je bila deflacija tako kot aprila 1,2-odstotna, k njej pa so največ prispevali cenejši naftni derivati. Medtem so se cene na mesečni ravni zvišale, inflacija je bila 0,9-odstotna, k njej pa so največ prispevale višje cene svežega sadja.