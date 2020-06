Zavod za blagovne rezerve po obvestilu JAZMP odpoklical sporne medicinske pripomočke

piše Anja Gorenc

Ljubljana, 17. junija - Agencija za zdravila in medicinske pripomočke je 12 podjetjem preprečila prodajo pripomočkov na slovenskem trgu, saj niso bili skladni z zakonodajo, so pojasnili za STA. Med njimi je tudi podjetje ART-PE, ki je državi dobavilo kirurške maske in rokavice. Na zavodu za blagovne rezerve pravijo, da so nemudoma sprožili postopke za odpoklic.