V torek in sredo za pokalni finale

Ljubljana, 8. junija - Nacionalni nogometni center na Brdu pri Kranju bo v torek in sredo gostil polfinalna obračuna pokala Slovenije. V torek se bosta za finale pomerila prvoligaša Mura in Aluminij, v sredo pa drugoligaša Kalcer Radomlje in Nafta 1903. Obe tekmi bosta ob 17.30 in za zaprtimi vrati ter s prenosom na Sportklubu.