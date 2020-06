Trump obelodanil, da imajo ZDA dva milijona doz cepiva proti novemu koronavirusu

Washington, 6. junija - Ameriški predsednik Donald Trump je v petek naznanil, da imajo ZDA pripravljenih dva milijona doz cepiva proti novemu koronavirusu in le čakajo na potrditev zdravstvenih oblasti, da so cepiva varna in učinkovita, preden jih bodo začeli uporabljati. Ministrstvo za zdravje ZDA se na Trumpovo napoved ni odzvalo.