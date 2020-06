Število smrtnih žrtev covida-19 v ZDA preseglo 108.000

New York, 5. junija - Po podatkih univerze Johns Hopkins se je do sinoči v ZDA s koronavirusom potrjeno okužilo že 1,87 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo 108.280. V Najbolj prizadeti zvezni državi New York je okuženih 375.000, mrtvih pa 30.174. Za zdaj še ni podatkov, da bi množični protesti proti policijskemu nasilju poslabšali pandemijo.